【全程影音】快篩大缺貨讓蔡英文震怒？ 國民黨批：指揮中心病急亂投醫｜中時新聞網

全台每日確診者人數屢創新高，快篩試劑卻仍不足，國民黨今召開記者會痛批，指揮中心病急亂投醫，找上問題百出的高登環球生醫購買快篩，根本是「請鬼拿藥單」。

國民黨今召開「快篩大缺貨，指揮中心病急亂投醫？蔡英文震怒沒用！」記者會，國民黨指出，蔡英文總統說已向國外採購一億劑快篩，但衛福部長陳時中昨天才說，近8天僅配送300萬人份、1千5百萬劑，數量全然不敷民眾所需，且每天僅配送40萬人份快篩，配送速度更是緩不濟急。呼籲指揮中心儘速釋出儲備的快篩給國人，不要讓全民在面對疫情高峰期間毫無可用的篩檢工具！

國民黨質疑，在快篩極度缺乏的情形下，指揮中心病急亂投醫，找上問題百出的高登環球生醫購買快篩，根本是「請鬼拿藥單」，國民黨基於監督立場，必須為政府採購、人民荷包把關，不讓問題廠商有機可趁、大發國難財！

國民黨指出，陳時中說快篩實名制每天約配送40萬人份（200萬劑），並稱八天下來約已配送300萬人份、1千5百萬劑，「再過幾天會超過總人口數」。國民黨質疑，先不論分配難以平均，依陳時中的說法，難道認為每位國人只要一劑快篩就足夠？陳時中更是自我打臉目前確診者居家照護至少需要3次快篩的政策，荒謬之極！

此外，國民黨指出，蔡英文總統4月20日在民進黨中常會上說已向國外購買一億劑；4月26日還表示規劃徵用約1億7千萬劑的家用快篩試劑，並承諾「確保快篩試劑的供應量足夠」。對照目前僅發出1千5百萬劑、不到蔡總統承諾十分之一的快篩數量，請問說好的其他一億多劑快篩在哪？蔡總統的承諾公然跳票，是否欠國人一個公開道歉？傳出總統震怒的消息，但震怒有用嗎？

在發送速度上，國民黨認為，依照每天40萬人的速度，如果要讓全台灣2300萬人都拿到充足的快篩試劑，平均下來要將近2個月，這樣的速度顯然緩不濟急！面對即將進入疫情高峰期，陳時中說已有300萬人拿到快篩，但其他兩千萬國人是被放生嗎？請蔡政府回答，國人何時可領到足夠的快篩試劑？指揮中心要在5月中執行第二輪的快篩實名制，到底如何做到？陳時中除了給「震怒」的蔡總統交代之外，也必須給人民答覆。

國民黨表示，指揮中心不僅快篩準備不足，甚至已經病急亂投醫！得標採購1700萬劑快篩、總額16.5億的高登環球生醫，其公司資本額竟然只有200萬，甚至更被踢爆公司負責人過去有債務、詐欺等商業信用問題，公司登記地點更是早在1個多月就已人去樓空。陳時中不出面向外界釐清政府選擇廠商的標準就算了，竟還指責在野黨為政府採購把關的監督工作，根本是顛倒是非，也更讓人質疑民進黨政府與高登環球生醫之間到底有何「貓膩」？為何讓陳時中甘願為高登環球背書、打包票？請陳時中向國人說明清楚！不要閃躲問題。