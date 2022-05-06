媒體人陳揮文在節目上表示，總統蔡英文應該「下詔罪己」。（圖／翻攝自《中視》）

本土疫情大爆發，傳出總統蔡英文4日在民進黨中常會上「震怒」，説重話要求行政部門大量進口快篩試劑，並提供多元購買管道。雖府方澄清總統未震怒，但外界仍議論紛紛。媒體人陳揮文則痛批，蔡身為總統兼民進黨黨主席，又擁有817萬選票支持，權力與民意比行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中都大，台灣人是投票給她，故她沒資格要求別人，而是該「下詔罪己」，一切問題的核心都在她身上。

陳揮文昨日（5）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，他認為蔡英文講的不是「重話」，而是「廢話」，蔡沒資格去要求蘇貞昌或陳時中，因為並沒有人投票給蘇和陳，台灣人民是投票給蔡，而蔡身為總統兼民進黨黨主席，權力比蘇、陳都大，還有817萬選票的民意託付，「妳有什麼資格説重話？」

陳揮文對蔡英文喊話，「妳不是局外人，妳是應該負責的人」。並質疑，蔡身為總統，她之前快篩不用排隊，那為何老百姓就要排隊？新北市排快篩，平均1個月才買得到，蔡無論向政府高官要求什麼，其實她都是沒資格要求的，因為「妳應該是下詔罪己」。

針對蔡英文的執政表現，陳揮文質疑，她當總統已5年多，為何大家前年要搶口罩、去年要搶疫苗、今年要搶快篩？陳更直言：「蔡總統，問題在妳啊！妳才是問題的核心。」