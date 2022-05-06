11月大選逼近，國民黨中央對新竹市長參選人選遲遲未定案，國民黨文傳會副主委何志勇6日向港媒表示，新竹市是人口平均年齡只有39歲的年輕城市，新竹市也是全台未來的縮影，如果國民黨新竹市長這一局不拿下來，2024大選恐怕也難贏。

根據《中評社》報導，何志勇分析，國民黨該如何在新竹市贏，勢必要掌握住年輕人。新竹市人口平均年齡只有39歲，僅次於桃園，新竹市新生兒出生率也是全台數一數二，年輕人、年輕爸媽，重視幼教、交通、休閒等部分，國民黨推出的市長候選人重中之重要能抓住這些區塊。

何志勇認為，國民黨過去給台灣民眾印象是穩定，但穩定中要求進步，只有基本支持者是不夠的，因此中間選民、中產階級也是重中之重，分眾經營的概念在未來更是占重要因素。

另外，根據《中國時報》6日報導，國民黨中央對新竹市長參選人選遲遲未定案，對於地方全力支持市議員林耕仁，黨中央仍猶疑不決，5日上午林耕仁騎上單車，率眾騎到新竹市政府廣場，宣示將參選到底，市議會國民黨團也幾乎全員到齊，全力支持林耕仁，並高呼要支持在地、選在地。