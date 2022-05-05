行政院顧問鄭宏輝與「打開新竹」活動顧問們開會。（圖／取自鄭宏輝臉書）

行政院顧問鄭宏輝昨日（4）指出，「2022打開新竹」活動將於年底舉辦，他特別邀請潘國正、吳慶杰兩位老師擔任打開新竹顧問，柯建銘總召辦公室翁枝弘主任也共同參與，希望能與顧問們請益，繼續向世界展示新竹獨特的魅力。鄭並刊出他與顧問們的合照，吸引大批網友按讚。

鄭宏輝昨日在臉書發文表示，「2022打開新竹」活動將在今年底舉辦，一些籌備事項也持續展開，他特別邀請潘國正、吳慶杰兩位老師擔任活動顧問，柯建銘總召辦公室翁枝弘主任也共同參與，歡迎更多新竹在地文史夥伴加入打開新竹團隊。

鄭宏輝刊出他與顧問們的合照，盛讚新竹文化底蘊深厚、景色非凡，像他們召開顧問會議的空間，就在新竹公園麗池畔的「湖畔生活」，將日式建築老屋再造、結合成舒服的用餐環境，保存歷史建築並導入商業活動，活化古色古香的老宅，非常舒服宜人。

此文獲得超過1500個讚，網友紛紛留言：「很棒的活動」、「讚啦！打開新竹」、「輝哥真的很認真」、「唯一支持輝哥」、「新竹真的變得不一樣了」、「新竹現在變很美」、「看到大家一起為新竹努力，真的很感動」。