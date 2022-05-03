▲台北典藏植物園歷年都會舉辦活動，希望拉近民眾與環境生態距離。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

近期因梅雨季氣溫較低，當鋒面過去天氣轉好，台灣漸漸就會走入夏季，台北典藏植物園在5月至7月，規畫「2022 植感生活」活動，讓市民在室內就能看到植物美好，5月28日首發體驗「蠟葉標本」，將教導製作植物脫水標本。

北市府工程處圓山公園管理所處長蘇新富表示，台北典藏植物園最大特色，在於室內展出近500多種植物，新冠疫情出現前，每年都會趁著夏季舉辦活動，今年各項防疫政策與疫苗接種都有相當水準，因此決定延續展開系列活動。

蘇新富指出，共有7場講座體驗，每場都有3個時段，首發體驗「蠟葉標本」，將教導民眾怎麼樣讓乾燥脫水，在盡可能保持葉子原樣下，能夠讓植物當下美好，活動中希望提高民眾對環境植物生態觀察力。

蘇新富指出，2022 植感生活除了蠟葉標本外，也有植物拓印、植物攝影、植物精油、植物繪畫、植物染布、手做苔球，7場講座體驗因場地限制，各時段僅收25人，民眾可在2022植感生活預約表單中報名。