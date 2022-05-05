本土疫情大爆發，「台灣民意基金會」董事長游盈隆今(5日)表示，已經有好一陣子沒看到蔡政府上下驚慌失措、狼狽不堪的樣子了。最近一次是距今半年前，四項公投倒數計時50天左右；另一次是去年五月疫情風暴乍起，疫苗嚴重短缺時，這兩次執政危機，蔡政府都用了九牛二虎之力驚險過關。面對這次猛烈的Omicron危機，他分析年底台北市長選戰直言，陳時中能否參選，現在已出現變數，如短期內不能有效控制疫情，最終恐分身乏術，參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆。(圖/本報資料照)

游盈隆表示，疫情演變緊緊牽動選情，這是不爭的事實。今年二月農曆春節過後，他根據長期對台灣民意與選舉的研究和經驗，提出「2022年九合一地方選舉的大勢走向明顯對藍營不利，因為『四缺一不利』」；不過，當外國朋友問說「還會不會有其他影響選情的變數出現」時，他斬釘截鐵說「疫情與其他重大突發事件」。三月底，當立法院18歲公民權修憲公投案過關後，他做出同樣的論斷，但增加一個不利，就是修憲公投因素，所以稱之為「四缺二不利」。

游盈隆續指，如今疫情大爆發，對蔡英文政府勢必構成極嚴重的挑戰，一個處理不好，不但二年來防疫傑出表現前功盡棄，也必將為2022選情投下超級大變數。的確，疫情始終是一個難以猜測卻客觀存在的惱人變數，但「真正會影響選情的，其實是蔡政府處理疫情的態度、方式與效能」。

最後，游盈隆強調，自己在一個月前談台北市長選情，結論是「陳時中能否如願參選台北市長？現在已出現變數，隨著疫情急遽飆升，如短期內不能有效控制，最終恐分身乏術，參選可能性會下降，民進黨換將可能性上升，陳建仁除外」，一個月過去，現在看來是一語中的，如果不是一語成讖。

對此，有網友在游盈隆臉書留言表示，「民進黨被自已病毒打敗，以為台灣人很好騙！」、「竟然都沒準備，真的以為會關關難過關關過？」、「震怒？顯示的是無能領導者本身的一種推責」、「只會成天躲在官邸震怒」。