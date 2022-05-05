民進黨主席蔡英文總統昨天在中常會飆罵防疫亂象，讓防疫指揮官陳時中在記者會回答記者提問一時語塞「已經下台了就沒有回應了」，引起政壇浮想聯翩，事後總統府緩頰澄清「沒有震怒」，也沒有說買快篩「不要堅持實名制」。不過，民怨沸騰是事實，陳時中尷尬全寫在臉上也是事實。

年底九合一選舉迫在眉睫，民進黨「北北桃」直轄市長提名作業不斷滯後，說穿了，全卡在陳時中一人身上，陳時中不確定擺放哪裡，就自然牽動另外兩都市長人選，要不是蔡英文的手下大將洪耀福與黃承國認為陳時中參選台北市長有勝選機會，至於搞到現在全黨卡卡嗎？還推託到7、8月再提名？

2018年姚文智參選台北市長，黨中央也是拖拖拉拉、舉棋不定，直到5月30日才確認提名。只有姚文智一人表態參選，黨中央當時猶豫什麼？現在陳時中、林佳龍兩人表態權衡得失，又有什麼考量？姚文智最終僅獲得24萬4342票，17.28%得票率，落在柯文哲、丁守中之後，這樣的母雞有拉抬小雞的效果嗎？民進黨號稱台北市有3成的基本盤，少了13%到底跑到哪去？

民進黨內一個不能說的秘密，討厭國民黨、不能接受國民黨重返執政的比例不在少數，這群人寧願不投票給民進黨候選人，也要投票給可以阻止可能勝選的國民黨候選人，以姚文智的選舉結果來看，這個民進黨基本盤13%的比例，約莫跑票到柯文哲身上，讓柯文哲險勝了丁守中。「柯文哲市長模式」會不會複製在黃珊珊身上，值得觀察，陳時中這張牌雖強卻又不夠強到能勝選，何必拿來台北做犧牲打？

如果陳時中防疫成績單亮麗，在三黨不過半情況下，當然洪耀福、黃承國相對多數贏者勝的想法不無可能，1994年陳水扁勝選模式就是如此。陳時中光環褪色，對民進黨的選情是正是負，可就大有問題，屆時不管到哪裡選，都會是個「弱勢」母雞。

這就是眼下蔡英文飆罵的焦慮，如果7、8月提名沒有光環的陳時中，能比當年5月底提名姚文智好選嗎？還要連帶著賠掉新北市、桃園市，一個阿中賠掉3都，這政治算盤怎麼打，實在都不划算。

陳時中「已經下台了」無疑是把小英的盤算漏出口風，全代會結束、黨職選舉完，黨內派系權力重組後或許也是重組戰鬥內閣的好機會，後蔡英文時代沒有連任壓力，也到了該安排接班梯隊的時候，小英重新布局擺陣衝選舉，陳時中或許打不贏台北市，不過防疫指揮官鎮守國門桃園市，可是名正言順，再加上現任市長鄭文燦頻頻向他招手，對手國民黨又有「朱羅內鬨」，或是囊中相對穩定的一席。即將卸任的縣市首長鄭文燦、潘孟安、林智堅、林右昌，進軍中央部會，這些有民選經驗的戰將一旦掌握中央的行政資源，輔選地方不啻如虎添翼，不是嗎？（作者為台灣國際戰略學會研究員）