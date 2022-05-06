1部載滿5萬劑快篩劑的18噸廂型大貨車，6日下午由黃姓司機駕駛，從林口南下準備送往中部台中、雲林、高雄等縣市，在行經國道3號南下138公里西湖路段時，連續追撞2部清潔施工車，造成第1部施工車駕駛座幾乎擠爛，當場造成2人死亡，另3人受傷，分由苗栗縣消防局後龍及西湖分隊人員送往通霄光田醫院及苗栗市大千醫院急救中。事故發生原因正由國道警方調查中。

據悉，這輛載滿中央統一徵用分發至各地衛生局的廂型大貨車，6日中午由35歲黃姓司機駕駛，載著5萬劑快篩劑，從林口出發沿著國道3號南下，準備將快篩劑送往台中、雲林、高雄等縣市衛生局。由於載送的是目前防疫最重要的快篩劑，車禍發生後，國道警察後龍分隊員警在現場處理完成後，隨指示高速公路拖吊車，將貨車拖回後龍分隊看管，並通知廠商善後，廠商得悉，隨向警方表示將另調派一部貨車前來接運，期望在期限內運抵收貨單位。

6日下午14時45分左右，國道3號南下138公里處，也就是西湖休息站南下路段，這部載滿快篩劑的18噸重廂型大貨車，未注意前方路段有2部施工車輛正在施工，當場追撞在路肩從事清潔工作的第1部施工車，因衝撞力量相當大，再往前推撞到在路內側工作的第2部施工車，第1部施工車的駕駛座嚴重擠壓變形，第2部施工車則車尾被撞略有受損，大貨車因追撞力道強勁，整個車騎上第1部施工車輛貨架上。

苗栗縣消防局獲報，立即通報西湖、後龍等2個分隊派出器材車及救護車趕往現場，發現有1名工人當場傷重死亡，另有4人受傷，經送醫救治，另1名工人也宣告不治，國道警方正釐清事發原因，及相當人員身分中。