打著「政府專用」的進口羅氏快篩劑，遭台北市議員徐巧芯質疑標籤上寫著台灣經銷商「牛耳」字樣，圖利特定廠商。經濟部今天(5日)澄清，台灣羅氏去年就進口家用快篩劑在通路零售，就已經委託牛耳銷售，上面本就有這家公司資訊。這次指揮中心是直接與羅氏原廠徵用採購，羅氏需到世界各地有現貨處調貨，進入台灣時必須有中文標示，但除加註「政府專用」字樣外，其餘標示文字，都與羅氏五劑裝原本在台灣標註的內容完全一致。

徐巧芯質疑羅氏快篩試劑的經銷商「牛耳國際生技」，代理人蔡朝正是前民進黨南投縣立委蔡煌瑯的哥哥，而政府專用的羅氏快篩劑標籤就有這家牛耳名字。讓身為指揮中心物資組工作的經濟部，趕緊跳出來為標籤辯護。

經濟部表示，羅氏／亞培為全球最知名檢驗試劑品牌之一，這次指揮中心徵用羅氏快篩做實名制，與國內經銷商牛耳公司並無關聯。羅氏所生產的醫療器材，其品管規定本就要產品上標註經食藥署審核通過的輸入字號，並以中文載明進口商與經銷商的相關資料。

而台灣羅氏於2021年進口家用快篩試劑於台灣零售通路市場販售，就已經委託既有經銷商牛耳公司協助產品販售、諮詢與客服等相關工作，所以原本在產品標示上就有牛耳公司的相關資訊。

經濟部表示，由於是短期大量購買，羅氏需到世界各地有現貨處調貨，考量從各國調來的快篩現貨沒有中文標示，因此在進入實名制販售時，必須貼上中文標示，相關標示與羅氏原來在台銷售的說明完全一樣，只是為了避免實名制遭轉售，因此在說明標籤上加註政府專用，與原本零售通路有所區隔。