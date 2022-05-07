南投縣7日本土確診新增266例創下新高。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣7日本土確診新增266例，為紓解「篩劑缺貨」的燃眉之急，縣府展開應變，中央核發4700劑快篩試劑給南投縣8大行業使用，剩下3581劑，建設處將剩餘試劑送交衛生局，希望紓解快篩試劑不足，由衛生局視狀況調度包括提供縣內機構、單位、醫療院所、居家隔離、居家照護緊急需求。

衛生局表示，南投縣確診人數創新高同時，快篩劑顯得更加珍貴，中央核發4700劑快篩試劑給南投縣8大行業使用，剩下3581劑，縣府建設處已將剩餘試劑送交衛生局，希望紓解快篩試劑不足。

這批快篩劑以「移緩濟急」為原則，提供緊急使用，由於中央流行疫情指揮中心要求8大行業員工每周需快篩1次，快篩陰性才能營業，中央發試劑的領取時間到4月30日截止，業者仍需快篩。

縣府依據中央8大行業場所防疫管理措施指引，決定將剩餘3000多劑快篩試劑，統一交給衛生局統籌調度，希望紓解「篩劑缺貨」的燃眉之急。

衛生局長陳南松說，疫情緊繃，快篩試劑等同戰略物資，由於市場目前一劑難求，衛生局將視狀況調度，提供縣內機構、單位、醫療院所、居家隔離、居家照護緊急需求等。

此外，針對八大行業違反防疫規定，縣府已開罰，其中，草屯鎮碧山路電子遊戲場業者，因消費者未佩戴口罩已開出3000元罰單，衛生局提醒民眾，口罩是防疫必需品，不想戴口罩，等於跟自己荷包過不去，提醒民眾至公共場域務必戴好口罩，做好防護措施，保護自己也保護他人。

陳南松說，南投縣家用快篩試劑販售實名制自4月28日上路，截至5月6日，每日皆銷售一空，南投縣95家販售據點共已售出5萬8734人份。

原本南投縣唯一無販售據點的中寮鄉，縣府衛生局多日爭取協調，中央撥配實名制家用快篩試劑5月6日正式送達中寮鄉衛生所，中寮鄉衛生所正式加入衛生福利部實名制家用快篩試劑販售據點之列，將穩定提供快篩試劑予中寮鄉鄉民購取，合計南投縣家用快篩實名制販售據點有將92家社區藥局，3家偏鄉衛生所，共95家販賣據點。