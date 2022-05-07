快篩實名制上路後，再度掀起民眾排隊搶購潮，重演前年「口罩之亂」。藥師、醫師均認為，現在最大的問題是量不足，銷售通路也太少，造成民眾不管有沒有需要，「囤一些在家裡也好」。醫師呼籲，快篩資源珍貴，不是鼻塞、流鼻水、打噴嚏就要篩，指標症狀應為「咳嗽」。

中央流行疫情指揮中心首波釋出1000萬劑快篩，採健保卡實名制、單雙號分流，每盒5劑500元。開賣後供不應求，到處都看得到大排長龍買快篩的民眾。

指揮中心預估，實名制第二輪最快5月15日接力，不過這樣的銷售方式已引起民怨，連蔡英文總統都忍不住要求指揮中心想想辦法；有快篩貨源的民間通路陸續投入販售，包括全聯、美聯社等，雖然價格稍高，至少解決買不到的問題。

不過很多人買了快篩試劑，要嘛用不到、要嘛不會用。許多排隊者都是社區老面孔，「加減買求心安」。台大兒醫院長、感染科醫師黃立民表示，Omicron症狀跟感冒很像，台灣過敏人又多，不是鼻塞、流鼻水、打噴嚏就要篩，指標症狀應該是「有咳嗽」，加上明確接觸史，使用快篩效益最大；也不必天天篩，2到3天一次就好。