規劃中華路等路段增設停車格，縣府邀請市公所、警局以及當地議員、里長等會勘，5月中旬開始劃設。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市區現有約1千個停車位，因受道路空間侷限，民眾經常找不到路停車位，縣府計劃在中華路、中正路、和平路等「金三角」商圈增設停車格，初步規劃將增加機車格638格、汽車格位158格，並設有身心障礙、婦幼停車格，已邀當地里長民代會勘，5月中旬開始劃設，以紓解停車交通問題。

花蓮市區中華路、中正路、和平路等商圈，民眾經常找不到路邊停車格，沿路不停繞駛尋找車位，加上市區路幅狹小，停車問題常造成交通圍堵，每遇假日車輛更是一位難求。

為增加停車位改善交通堵塞，縣府邀市公所、警局與當地民代會勘辦理土地協調及規畫研議，並說明在市區熱點區段中華路、中正路及和平路延伸劃設汽機車路邊停車格需求等，預計增設機車停車格位約638格，汽車停車格位約158格，並設有身心障礙、婦幼專屬停車格，將再做細部調整，預計13日前調整完畢，再進行畫設。

縣府建設處表示，縣府鼓勵民眾將閒置土地活絡運用，截至今年4月底，包括：花蓮市尚志橋旁停車場、花蓮市鬼椒麻辣王旁公共停車場、吉安鄉東里一街與東海一街公共停車場、花蓮市富裕二街與裕民路公共停車場、花蓮市國興一街與國聯四路公共停車場等共5處公有停車場，民眾可多加利用。

花蓮縣政府已完成「花蓮交通e點通」LINE官方帳號，可查詢停車地圖、周邊停車格，另外也在花蓮市區5處重要路口建置停車動態專用電子資訊看板建置共20面，供民眾停車更便利。