這停車位令人匪夷所思！網路上1張圖片瘋傳，1處停車格竟3面全是水泥牆，且兩側牆壁距離相當近，讓目擊網友問「車停進去後，人該怎麼出來」，有網友建議駕駛可從天窗、後行李箱離開，也有網友說可像電影情節一樣，轎車打空檔後從後面推進去車格。

1名網友在書「爆廢公社」發表1張照片，照片中1處停車位其中3面竟被水泥牆圍住，僅留下進出的一面，且車格兩側的水泥牆距離相當近，2面牆幾乎與白線切齊，若車身較大的轎車停入後根本沒有空間能開車門，等於是駕駛駛入後根本沒辦發離開轎車。

網路上1張圖片瘋傳，1處停車格竟3面全是水泥牆，且兩側牆壁距離相當近，讓目擊網友問「車停進去後，人該怎麼出來」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO發文問說「這種車位，車停進去後，人該怎麼出來」其他網友紛紛發揮創意留言「車頂開天窗，進出都從擋風玻璃爬，像馮迪索這樣」、「位置對好後，空檔下車，關門，然後推車進去」、「改開WISH車頭直接進去，開後尾門下車，保證不怕鄰車開車門碰撞」、「兩個方法，第一個是爬天窗，第二個就是車頭進去，人從後車廂出來」、「你可以買電動的，自動停車」。

還有網友稱台灣電影《同學麥娜絲》中就有一段男主角為省停車費，選價格便宜三分之一、位置卻小到需用人力推車才進得去的位置，笑稱這是類車位，也有人建議可以買有人工智慧自動駕駛、倒車啟動的車輛。