爸爸騎車直行慘遭擦撞倒地，露肩妹小跑步關心幫攙扶。（翻攝自臉書爆廢公社）

車禍擦撞，處理態度很重要！有名男子在臉書分享1段11秒車禍影片，1輛雙載機車行經路口欲直行，不慎被1輛欲右轉的轎車擦撞，機車倒地幸虧車上乘客無受傷，轎車上1名穿露肩短背心的正妹女駕駛也下車關心，並且，一起和騎士爸爸牽起被撞倒的機車；網友一見影片表示「世界上最和善的車禍」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段11秒影片；從影片中可見，某路口發生車禍，有機車欲直行被1輛要右轉的轎車撞倒，機車上的2名乘客並未受傷，1名穿著白色露肩短背心正妹也從轎車駕駛座出來，趕緊向前關心，也幫忙騎士爸爸牽起被撞倒的機車，原PO也在貼文寫下「本來很生氣，後來這位先生說：「沒事沒事，我來就好」」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「沒事沒事，加個LINE什麼事都沒了」、「今天親眼看到，想說怎麼沒叫警察，原來是這樣」、「人正真好」、「人跟人的摩擦，態度很重要」、「果然露出點什麼就能世界和平呀」、「空氣真香」、「世界上最和善的車禍」、「男的下來，就結果不一樣」、「人對了什麼都對了」。