轎車駕駛擦撞路邊機車後撞擊一台客貨車後停止。（翻攝畫面）

22歲男酒駕連撞9輛機車1輛汽車 酒測值0.85

又見酒駕肇事，22歲何姓男子5日上午6點半，駕駛轎車行經延平北路4段南往北的方向，因酒醉失控衝撞路邊停靠汽、機車，造成9輛重型機車毀損，最後撞擊1台停靠路邊的客貨車後停止，經警方到場處理，酒測值0.85毫克，訊後依照公共危險罪送辦。

何姓男子駕駛登記在家人名下的轎車，深夜在朋友家喝酒，直到天亮以為路上人車較少，駕車返回延平北路的家中，行經4段99號前，因酒精發作，失控擦撞路邊9台機車，但他並未因此停車，還往前衝了10公尺，撞擊停靠路邊的自小客貨車，轎車失去動力失去動力，才因此停車，所幸未造成他人受傷，而他自己則因安全氣囊爆開，手臂擦挫傷。

大同分局表示，今年3月31日道路交通管理處罰條例已加重酒後駕車相關罰則，包括同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等。請駕駛人切勿以身試法酒後駕車，「開車不喝酒、喝酒不開車」，駕駛人飲酒後，除搭乘計程車外，可善用「指定駕駛」、「酒後代駕」等服務，千萬不要有僥倖心理，以共同維護用路人生命財產安全。

轎車駕駛酒駕擦撞路邊9輛機車。（翻攝畫面）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障