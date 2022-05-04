台南玉井一間德蘭啟智中心接送車4日早上8點多發生車禍，在望明里倒松路段衝進路邊草叢，撞上電線桿。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井一間德蘭啟智中心接送車4日早上8點多發生車禍，在望明里倒松路段衝進路邊草叢，撞上電線桿。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南玉井德蘭啟智中心接送車4日早上8點多發生車禍，在望明里倒松路段衝進路邊草叢，撞上電線桿，車頭玻璃全毀，幸好車上7名大人、6名兒童都平安，只是小朋友被嚇壞了，哭個不停；司機意識清楚、無明顯外傷，由救護車送衛福部台南醫院新化分院進一步觀察傷勢。

台南市消防局早上接獲通報後，由玉井中隊副中隊長鄭景發帶隊，出動左鎮分隊、玉井分隊前往救援，8點40分抵達現場時，只見車子撞斷中華電信電線桿，停在路邊草叢裡，車頭前擋玻璃嚴重破裂，司機無大礙，小朋友都還留在車上，哭成一團，隨車老師忙著安撫。

德蘭啟智中心的另一輛接送車也隨即趕到，消防救護人員將車上小孩一一抱出，引導大人上車，載回玉井啟智中心。中心主任楊美華表示，接送車上的服務使用者都平安，感謝大家關心。

據了解，62歲余姓司機開接送車已有多年經驗，對路線也十分熟悉，不知為何會衝出路邊，確切車禍原因還有待警方調查。