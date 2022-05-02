警方在江嫌租屋處起出大批來路不明的五金機具，還遺還有其他被害人。（警方提供）

新北市1名38歲江姓慣竊，他平日在新北市三重中興橋下跳蚤市場擺攤為業，但一方面也看準隔壁同業總是將商品堆放在貨車上又無人看顧，竟心生歹念，夥同75歲施姓老翁父子，趁機將商品偷走，再運往江男租屋處囤放。警方昨（1）日循線將3人逮補，並查扣大量贓物。

警方調查，涉案的江男與施姓老翁都有多起竊盜前科，而江男平日就在中興橋下擺攤賣東西，因時常看見隔壁的林姓同業總是將商品堆放在貨車上，也沒有人看管，遂與施姓老翁父子聯手，對林男的商品下手。

上月11日，江男先駕駛掛上失竊車牌的出租車前往三重新南撤停車場，接著偷天換日將車上的失竊車牌換到林男貨車上，再趁機將整輛車開到新北市三芝地區與施姓老翁父子會合，3人合力將商品卸下後，再轉運至江男租屋處，而林男的貨車則被棄置路邊。

林男發現貨車不見後向警方報案，警方隨即調閱監視器，順利鎖定運送贓物的路線，並查出3人身份，昨天下午2時許，在三重將3嫌拘提到案，並查獲大量來路不明的五金機具，研判除林男遭竊的商品外，還有其他被害者的貨品。

警方訊後依竊盜罪嫌將3人依竊盜罪嫌移送法辦，三重警方呼籲，民眾若有相關機具遺失，可前往三重警分局指認。