55歲陳姓男子30日駕駛貨車，行經天母國小準備迴轉，疑似煞車不及，時，直接撞上停在路旁的35台機車，機車宛如打保齡球警般四散，所幸無人受傷，陳向警方表示迴轉時剎車失靈才會肇事，確切原因正由警方釐清中，

警方調查，30日上午11時許，陳男開車行經天玉街，在天母國小旁迴轉時，貨車突然爆衝，直接撞向路邊的35台機車。

現場滿是被撞碎的機車碎片和玻璃，警方到場對陳酒測，陳男酒測值為0，他強調是車子失控，警方已調閱監視器釐清事發原因，另逐一通知車主到場，進行毀損相關告訴。