民眾於4月30日開始，無法再透過拍攝舉發「違規停車」的方式檢舉違停，新制上路當晚，高雄市議員林于凱也在臉書PO出一張民眾並排停車畫面，直呼：「欸捧油（朋友）整排停這樣，要當作沒看見也很難捏」，貼文一出引起網友熱議。

高雄市議員林于凱日前開車行經一處巷弄時，見2台轎車像路霸一樣前後停在騎樓前，幾乎占據半邊馬路，他如果要通行就得橫跨雙黃線，議員不禁在個人臉書粉專發文寫下：「欸捧油（朋友）整排停這樣，要當作沒看見也很難捏」。

網友們紛紛在貼文下留言：「這排停路中間沒辦法檢舉，左邊那台被逼得逆向的機車可以檢舉」、「希望議座能夠趕快向議會反應，緊急救難時 救護車或消防車卡住不能通行時，終究是違停車輛害慘了緊急救援時間」、「沒有併排你還不能檢舉他，但是你跨越雙黃線，是會被後車檢舉的喔」、「歡迎來到大違停時代，2022年4月30日後的台灣」、「太離譜了」。

民眾檢舉交通違規新制從4月30日開始實施，去年高雄市檢舉件數高達66萬件，違規停車就占了32萬餘件，上路後不到一周，檢舉量銳減，平均每日約1150件，減少約600至700件；警方也針對易檢舉路段及違規熱點，持續執行強力取締與拖吊，也已經達上千件。

雖最大宗的檢舉項目「紅黃線臨停」不再開放舉報，但這也讓基層員警電話接不完，且到場後車子可能也已經移走，導致員警疲於奔命。高雄市警局交通大隊長張偉中說，各分局員警受理後到場可開單舉發，若是影響交通就可通報交大去支援拖吊，也針對民眾易檢舉高發地巡視，相信執行一段時間後，民眾知道執法並沒有放鬆、鬆懈，檢舉數也能逐漸減少。