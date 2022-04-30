台北市路邊收費車格越來越多，停車收費員也成為熱門職缺，不少人為拚業績穿梭大街小巷搶開單，只為賺取高額獎金，多名議員質疑，有承攬收費業務的廠商違反勞基法，更有廠商大打月薪6萬牌，實際上卻只給基本工資，市府卻未祭出懲罰性違約金等手段。對此，北市停管處允諾，未來將重新檢視合約，並加強收費員教育訓練。

市議員苗博雅日前接獲多名開單員陳情，怒訴廠商未付基本工資、依法投保勞保，甚至連加班費都消失，但廠商即使被勞動局開罰卻「不痛不癢」，此事也不會影響未來投標停管處收費員的資格，也不會停管處暫停給付價金或給予懲罰性違約金。

苗博雅認為，勞動部早在2016年規定政府機關承攬勞務契約中，必須提供內部申訴管道給派駐勞工，假使承攬廠商違法勞動相關法令時，應主動向勞動局檢舉，但停管處卻未依規定行使職權，明明契約中有相關規定，但此尚方寶劍卻無用武之地。

市議員陳慈惠則質疑，有廠商在招募工作人員時，打著月收6萬、肯拚就有的口號，導致收費員為賺獎金捨命工作，最後卻只領得最低工資，若想達到月薪目標，每月要每日工作8小時、每小時開79輛車才可能達標。

陳慈惠要求，市府應規範廠商不得製作不實廣告，也應告知業者做教育訓練，至少告知開單員增把機車停好才下車開單，保護自己和用路人安全。苗博雅也說，往後北市府委外開單收費員都應受契約保障，並遵守勞動部規定，提供內部申訴管道，主動檢舉廠商違法，同時要求承包廠商須送書面契約備查，並訂定懲罰性違約金。

對此，停管處坦言，過去沒有在勞動局懲處後再對廠商處罰，會重新檢視合約條款，一律依照規定處理，如果先前都沒有處理，也會去調查缺失問題。在安全部分，停管處承諾，要求廠商落實勞基法規定，並針對收費員加強教育訓練。