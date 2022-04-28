快篩實名制上路，每劑定為100元。經濟部今日表示，目前家用快篩試劑由指揮中心定額徵用分配，貨源來自進口及國產，該部將盡力協助國內廠商增產，確保國產快篩試劑穩定供應。目前每週平均有1100萬劑快篩試劑，可投入於實名制、地方政府、企業、零售通路等。

經濟部指出，除每周1100萬劑增產，指揮中心也已準備1億7000萬劑快篩試劑。對地方政府的需求，會由指揮中妥善溝通分配，預期未來供應更充裕後，分配將更有餘裕。

該部強調，作為指揮中心物資組成員，將盡力協助國內廠商增產，確保國產快篩試劑穩定供應。

對媒體報導地方政府自行採購到更低價的快篩試劑一事，經濟部說，目前徵用模式為「定額徵用、開放買賣」雙軌並行，徵用後的快篩試劑將由指揮中心及地方政府做防疫使用，同時也透過快篩實名制提供國人購買。

徵用外的快篩試劑，可在自由市場銷售，價格由市場機制決定。但近期廠商除已對外宣布將降價到每劑200元以下外，快篩實名制每劑統一售價100元，將有助於平抑家用快篩試劑市場價格。