侯友宜視察快篩試劑販售情況及居家送藥服務。（王揚傑攝）

侯友宜視察快篩試劑販售情況及居家送藥服務。（王揚傑攝）

快篩試劑實名制販售首日，各地藥局一大早都出現排隊買快篩試劑的人潮，新北市長侯友宜上午到板橋欣民藥局視察販售情況及居家送藥服務，並慰勞藥師、藥劑生和關心在場排隊的民眾。民眾洪小姐直言，這樣排隊真的很辛苦，像回到之前搶口罩的時候，以前擔心沒有口罩，現在口罩擔心完了，卻換成快篩試劑要擔心。

侯友宜表示，今天是快篩試劑在社區藥局發放第一天，新北市啟動居家照護，送藥都要透過社區藥局派送，目前新北居家照護已達1萬1000人，藥局的藥師和藥劑生送藥非常辛苦，已送達千次以上的藥劑給居家照護者，還要指導用藥、衛教說明、飲食指導等，都一一去解釋，所以藉這個機會謝謝新北市892處的藥局，362位幫忙送藥的藥師。

侯友宜說，去年口罩實名制，今年快篩試劑又用實名制的方式，一早就一堆人來排隊，一個藥局只有78個名額，10點還沒開始就已滿額，顯見快篩試劑是市民現階段最需要拿到的藥物，所以量能還是希望能夠多提供，讓新北市的市民能夠買得到，藥局、藥師與藥劑生都扮演很重要的關鍵角色，謝謝他們的辛苦。

對價格部分侯友宜表示，快篩試劑本來就應該要降價，主要因為量大，大家經常使用，以量制價本就要降價，民眾還是覺得貴了一點，特別呼籲國內的製造廠商或外商降價，政府在協調溝通上能讓快篩試劑平民化，也類似像口罩隨時可以買得到。

欣民藥局藥師許有杉表示，新北市預估個案將大量增加時啟動居家照護，社區藥局、藥師藥劑生公會所有伙伴即開始招募人員，結合醫院處方、遠距醫療整個流程，確定需要用藥後，以電子處方用袋傳到社區藥局窗口，以居家個案就近藥局派案，藥局即以最快速度備藥送到民眾家，期間居家個案及同住者有各方面問題，都可透過電話諮詢。

排隊等買快篩試劑的洪小姐說，昨天看到新聞報導，今天早上6點姊姊就趕快先來排隊，因為姊姊還要上班，所以換她來接手，到場才知道只有78份，數量確實有點少，還好有早一點來排隊，因為家裡剛好有一個上早班、一個上晚班，否則真的買不到，10點開賣這個時間點，有些人會因為上班買不到。

對目前快篩試劑5支500元的價格，洪小姐說，價錢已經比之前1劑250元便宜很多，但比起國外還是比較貴，但重點是買不到，所以希望供應量多一點，然後再慢慢壓低價錢。