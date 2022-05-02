夏天，可以不要騎車嗎？

台灣機車族之多世界聞名，在地狹人稠的都會生活圈，每日早、晚兩次的通勤尖峰，交通盛況好比慶典般熱鬧，浩蕩的車流讓人每次跨上機車，都莫名催生出一種策馬趕赴沙場的壯烈心情，誰不想舒舒服服地待在車內吹冷氣？選擇機車的理由可能在於大眾運輸不順路、外送講求機動性，或是單純養不起一台轎車，不論是哪種，機車族肉包鐵的辛苦，還是騎在路上最知道。

機車騎士們的痛苦，夏季或許是最高峰，炎熱潮濕的天候讓人備感煩躁，有時也增添交通危險，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看機車族們在夏季騎車時，最討厭碰上的十件事，互相體察用路人心情，提升行車安全吧！

No.10 稍不留意就曬黑

夏天一出門就曬黑，是不少女孩的噩夢，尤其騎機車的時候必須專注握著握把，只要稍微不留神，一趟車騎下來，兩條手臂就曬得通紅，就算放棄時尚穿戴阿嬤袖套，手腕、手背還是很難不黑，何況曬黑事小，一個不小心曬傷了那要更難受，熱辣辣的刺痛感簡直不能更磨人了！

No.9 椅墊燒燙燙

夏天的機車椅墊和冬天的馬桶，並稱兩大對屁股最不友善的物件，那股高溫就算厚磅牛仔褲也擋不住，光是看見正午反射陽光、閃閃發亮的椅墊表面，就讓人超想打消騎車出門的念頭，為了解決這個困擾，有網友就分享自己夏天一定會在車上備一瓶水，專門拿來降溫椅墊：「看水快速蒸發有種奇怪的療癒感。」

No.8 戴口罩安全帽超悶快窒息

防疫期間戴口罩成為全民的新日常，不過對處於酷暑中的機車騎士來說，戴口罩肯定是加劇一切煩躁感的元凶，不僅無法感受騎行時些許涼風吹拂，一旦停下等紅燈你會發現口罩在回收自己呼出的熱氣，再搭配安全帽全方位包覆，實在很難不讓人把自己的頭和焢窯裡的地瓜聯想在一塊。

No.7 沿路粉塵黏在汗濕的臉上

戴全罩式安全帽騎車，保護固然比較完善，但悶熱的機會也大得多，如果夏季想要輕便些，有些人會選擇改戴半罩甚至西瓜皮安全帽，代價是沿路大車揚起的塵土、空氣中的灰塵廢氣更容易沾到臉上，尤其夏季氣溫高，流汗出油加倍濕黏，常常騎完灰頭土臉，也讓夏日顧好膚況的任務更加艱辛。

No.6 很多人躲在路邊樹蔭下

烈日當頭，想要在等紅燈時找到陰涼處停靠落腳，是人之常情，不過以行道樹的陰影來說往往就是路邊小小一塊，頂多能容納一、兩部機車，有的騎士卻為了多少分到一點樹蔭，會極盡所能地向擠向左右路緣，造成後車堵塞不說，被貼緊緊也讓人很不愉快，忍不住想抗議：「不要再逼近我了！」

No.5 各種飛蟲出沒撞上

夏天是蟲蟲危機的季節，除了道路上車水馬龍，可以想像蟲子的世界同樣是萬頭攢動，飛蚊、蒼蠅、甲蟲、椿象、小果蠅......所有你在走路時還能夠繞開避開的昆蟲，騎車時突然來襲就完全躲不掉，除了很噁心以外，不小心吃到或是撞進眼睛那才叫悲劇，又癢又痛又腫、淚流不止啊！

No.4 大太陽下等超久紅燈

不管開車騎車，紅燈久等本來就是路怒的基本款原因，一旦到了夏季，機車騎士必須要忍受大太陽底下等紅燈的煎熬，停車不動馬上就會感受到熱力在頸脖、背上累積，有如單面炙燒，假如不幸遇到三位數的長紅燈，真的是會眼神死，有網友說自己這時會自動進入「冥想入定狀態」心靜自然涼。

No.3 冒熱氣找車位超考驗耐性

「停車比買車更難」，相信許多在都會自駕通勤的上班族都深有體會，不過不只汽車，現在自有機車車主想找到合法停車格也是越來越困難，尤其好不容易騎到目的地，冒著悶熱的暑氣在公司、住家附近繞了一圈又一圈，就是找不到的時候，真的會越找越氣急敗壞，懷疑自己騎車節省的時間都被停車吃掉了。

No.2 前車急煞躲陰影的三寶

騎車上路最怕遇到不守交通規則、愛怎麼走就怎麼走的神行三寶，舉凡違停、逆向、方向燈打相反邊、忽快忽慢、無來由地靠向鄰側車道等行為，都常常讓其他用路人又驚又怒，到了夏天還會出現一類「明明停車線還沒到，卻為了躲進陰影處而急煞或鬼切」的新品種，實在不得不防！

No.1 突然午後雷陣雨

夏天騎機車外出，最大的挑戰除了快把人烤焦、永無止境的酷熱籠罩外，就數突然下起的午後雷陣雨最惹人厭了！緊急下起的暴雨常讓人措手不及，非常考驗騎士雨衣的換裝速度，手腳稍慢可能就會讓鞋子衣服裡外濕透，導航手機也得及時搶救，更麻煩的是，雷陣雨下一會兒又突然結束，讓你雨衣悶著一身濕氣回家，有夠惱人！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月27日至2022年04月26日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『夏季騎機車最討厭的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。