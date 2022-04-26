高雄旗津自擴大開放水域遊憩活動以來，旗津海域一直可見衝浪玩家、戲水遊客的身影。高雄市政府觀光局表示，目前觀光局在旗津沙灘設有沙灘排球、足球、躺椅等遊憩設施，更在景觀步道下方設置藍色燈光，彷彿「藍眼淚」的場景，夜間視覺效果相當夢幻，讓遊客從白天到晚上都可以看見旗津沙灘不同的面貌。

旗津每年吸引上百萬人次造訪，尤其每到夏天，沙灘、海域總是滿滿的遊憩人潮， 隨著遊客增加帶來沙灘的高度清潔需求，觀光局今年更首次引進租用沙灘清潔車投入沙灘清潔維護工作，淨灘車組每天可取代10人次以上的清潔人力，有助縮短清潔工時，提昇清潔效率。觀光局表示，旗津海水浴場海岸線約3.3公里，長期以來都靠大量人力撿拾方式清除垃圾及漂流物，尤其每逢夏季受西南氣流影響，或是颱風過後，沙灘上總是由海面夾帶大量漂流物及垃圾，需要更多人力進行繁重的清潔工作。在今年引進租用沙灘清潔車後，明顯感受到縮短工作時間的效益，且清潔範圍更廣，更能清除沙灘上細小的垃圾雜物，打造更安全更乾淨的沙灘。

觀光局也同步注重遊客安全性，致力打造更安全的水域遊憩環境，設置有救生站，計有7名救生員輪流駐守，及護理員、播音員各1名，配備水上摩托車、沙灘車、浮標、救生浮板、救生衣及救生圈等裝備，逐年檢討針對老舊設備汰換，更在今年添購排氣量690cc以上的沙灘車，機動性、安全性更高，增加救生員巡查頻率，掌握戲水安全。

雖然目前疫情逐步升溫，觀光局對於旗津觀光的建設也沒有停下腳步，做好觀光地區的基本功，包括旗津周圍景觀環境整建，目前貝殼館一樓中庭及彩虹教堂整建工程已完工，預計今年還會完成星空隧道及馬雅各自行車道整體空間營造，打造更舒適美觀的遊憩環境。(記者 賴奕熏報導)