下周一就是澎湖花火節開幕，雖然受到疫情嚴峻的影響，但是估計每天還是會有8000-10000人會到澎湖旅遊。23日馬公虎井里長陳大川突然PO文怒批，為什麼遊客上虎井島都不戴口罩，如果家裡有老人家、小孩怎麼辦？隨後澎湖縣政府旅遊處沉美齡也呼籲，請旅行社及導遊公會協助宣導遊客，大家要做好公民，登島務必戴口罩，避免造成居民擔憂困擾。

根據陳大川的臉書顯示，該旅行社是專營澎湖夜釣小管、望安七美等南海跳島行程，遊客特別登上虎井的北回歸線紀念碑拍照打卡，照片中10個人只有2人戴上口罩，其他8人脫下口罩拍照，神情相當放鬆愉悅，這在這波疫情前理應沒什麼問題，但是近來每天都有數千人確診，當了好幾屆里長、人稱虎井島主的陳大川再也忍不住開砲。

陳大川說，現在疫情非常嚴重，虎井島上的醫療資源十分缺乏，如果老人家、小朋友染疫中鏢怎麼辦，希望遊客登島還是要戴好口罩。陳美齡也呼籲旅行社、導遊公會、民宿業者、船公司等業者，這段時間要宣導遊客做好防疫的各項措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，保護自己也尊重當地住民。