有10位來自北部的年輕人日前大鬧台東市郊民宿，業者已將水池清掃消毒。（蔡旻妤攝）

有10位來自北部的年輕人日前大鬧台東市郊民宿，冷氣遙控器不翼而飛。（蔡旻妤攝）

有10位來自北部的年輕人日前大鬧台東市郊民宿，鑰匙斷裂。（蔡旻妤攝）

有10位來自北部的年輕人日前大鬧台東市郊民宿，房門遭破壞。（蔡旻妤攝）

有10位來自北部的年輕人日前包棟入住台東市郊民宿，業者隔日整理時發現房門破損、鑰匙斷裂、冷氣遙控器不見，為找尋遺失物調閱監視器，發現這些房客竟在泳池小便，脫序行為讓業者直呼「太扯了！」。

根據監視器畫面顯示，7、8名看似略有酒意、走路搖晃的年輕人，走向戲水池旁嬉鬧，其中1男子忍不住尿意，竟然大喇喇從水池上方往池中便溺，另1位也想如法炮製，被同伴阻擋後，改向洗手台中便溺。

業者說，戲水池雖然固定有清洗和消毒，但是遭人無故便溺，總是對下一波入住的遊客不好。他也大嘆，辛苦維護民宿的住宿品質被破壞，不只房門被打破1個洞，鑰匙整根斷裂，冷氣搖控器及幾支拖鞋都不翼而飛，查看監視器才發現這群年輕人酒後玩起你丟我砸的遊戲，將物品亂丟，事後都找不到。

這家位在台東市郊的民宿經營約半年多，共有4個房間，10位遊客（7男3女）在16日以1萬2000元包棟入住，業者發現這些脫序行為後，向該群遊客聯絡，遊客同意照價賠償約7000元。業者低調同意之餘，也希望遊客出門開心遊玩，也要體恤旅宿業者的辛苦，不要一時放縱，卻苦了他們。