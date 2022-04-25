2022福隆國際沙雕藝術季展前記者會【霹靂傳奇掌中天下】演出。(福容大飯店提供)

霹靂英雄「降肉」福隆沙雕季！2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」，25日於福容大飯店台北一館舉辦展前宣傳記者會，今年沙雕季將從5月26日到10月10日，於福隆海水浴場正式開展，結合本土最經典IP「霹靂」打造三十六座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色一一刻劃呈現。

記者會一開場，就由霹靂英雄帶來精彩的開場表演，由操偶師舞弄著近100公分高的戲偶「麒麟星」與化身「蒼鷹」的Cosplay，搭配《魔吞十二宮》的主題影片及配樂，相互對招比試；緊接而來的是年初才剛上映的《素還真》，出動了「素還真」Cosplay與電影最終場景的「素還真-戰甲版」戲偶與「素還真-輕甲版」戲偶同台飆戲炫技，彷彿重現出電影中一人三化的經典武學。

東北角管理處吳建志副處長表示「為了串連東北角夏季旅遊，也讓遊客能有更豐富的活動體驗，再次舉辦福隆生活節，打造沙灘音樂會、沙灘瑜珈、市集及自行車行程，要讓來到福隆的旅客都能玩得開心。」

福容福隆總經理戴瑞宏也表示「今年與台灣本土最大的IP合作，搭配台灣最大連鎖飯店，以及全台最大沙雕展，可謂是強強聯手！」同時也宣布了一系列好康活動，除了沙雕展覽外，也將在7月、9月各舉辦一場沙雕霹靂英雄見面會活動，將邀請各路霹靂英雄齊聚福隆。在展覽期間只要與沙雕拍照上傳「福容大飯店福隆」粉絲專頁，就有機會抽中價值10800元＋10飯店住宿券等好禮！