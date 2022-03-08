培育舞壇明日之星，雲林縣政府將舉辦首屆「雲林國際街舞盛典」。（張朝欣攝）

巴黎奧運已將「霹靂舞」納入競賽項目，雲林縣政府為培育雲林舞壇明日之星，委託雲林縣體育會街舞委員會辦理首屆「雲林國際街舞盛典」，將於19日在雲林縣體育館登場，8日舉行記者會，由雲林縣長張麗善宣布「舞力全開」，打造年輕人專屬的「舞林殿堂」。

2021年雲林縣主辦「全國中等學校運動會」獲高度肯定，也因此成功爭取到2025年「全國運動會」主辦權，雲林縣政府把握這個得來不易的機會，特別將2022年訂為「雲林全民健康運動年」，並以「雲林國際街舞盛典」為雲林舞壇開啟歷史新頁。

張麗善表示，「全國中等學校運動會」開幕典禮，由雲林縣體育會街舞委員會帶來的街舞表演，讓各界看見雲林年輕世代的活力能量，為培育雲林舞壇明日之星，接軌全球街舞運動熱潮，進而搶攻2024巴黎奧運「霹靂舞」門票，「雲林國際街舞盛典」因應而生。

「雲林國際街舞盛典」共分4項競賽主軸，分別為Breaking霹靂舞lon1、KPOP U15、KPOP U18以及團體排舞賽，預計有300名來自全台各地的舞壇菁英，角逐「舞林盟主」寶座，並將邀請楚楚（HHI世界齊舞大賽台灣亞軍）、AJ（台灣HIPHOP戰神）等10餘名舞林高手擔任賽事評審。

張麗善指出，2025年「全國運動會」將在雲林登場，街舞已成為全世界年輕人熱愛的運動之一，因此將把街舞納入競賽項目，為進軍2024巴黎奧運「霹靂舞」比賽培育人才。

「雲林國際街舞盛典」雲林縣民及在籍學生，憑身分證或學生證免費入場，外縣市民眾憑活動當月（3月）在雲林店家消費滿額500元發票，也可免費入場。