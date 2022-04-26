旗津今年更引入添購排氣量690cc以上的沙灘車，機動性、安全性更高，增加救生員巡查頻率，掌握戲水安全。（柯宗緯翻攝）

旗津淨灘車組每天可取代10人次以上的清潔人力，有助縮短清潔工時，提高清潔效率。（柯宗緯翻攝）

旗津景觀步道藍眼淚。（柯宗緯翻攝）

旗津過去興盛時期，每年吸引超過百萬人次造訪，但近年觀光人潮銳減，加上疫情衝擊，風光不再。日前高市府祭出旗津券，並積極改善軟硬體設施，近日觀光局再引進沙灘車、淨攤車，增加救生員巡查頻率，並還給沙灘美麗風貌。

高市觀光局提到，旗津海水浴場海岸線全長約3.3公里，過去長期以來都靠大量人力撿拾方式清除垃圾及漂流物，尤其是每逢夏季受西南氣流影響，或颱風過後，沙灘總是由海面夾帶大量漂流物及垃圾，需要更多人力進行繁重的清潔工作。

觀光局指出，旗津從擴大開放水域遊憩活動以來，可見衝浪玩家、戲水遊客的身影。尤其每到夏天，沙灘、海域總是滿滿人潮，隨著遊客增加帶來沙灘的高度清潔需求，今年首次引進租用沙灘清潔車投入沙灘清潔維護工作，淨灘車組每天可取代10人次以上的清潔人力，有助縮短清潔工時，提高清潔效率。

旗津過去發生溺水憾事，時有所聞。觀光局也同步加強遊客安全性，致力打造更安全的水域遊憩環境，設置有救生站，計有7名救生員輪流駐守，及護理員、播音員各1名。

另配備水上摩托車、沙灘車、浮標、救生浮板、救生衣及救生圈等裝備，逐年檢討針對老舊設備汰換，今年更引入添購排氣量690cc以上的沙灘車，強調機動性、安全性更高，增加救生員巡查頻率，掌握戲水安全。

目前觀光局在旗津沙灘設有沙灘排球、足球、躺椅等遊憩設施，更在景觀步道下方設置藍色燈光，彷彿「藍眼淚」場景，夜間視覺效果相當夢幻，讓遊客從白天到晚上都可以看見旗津沙灘不同的面貌。

近日疫情又升溫，但觀光局強調，對於旗津觀光建設不間斷辦理，會做好觀光基本功，包括旗津周圍景觀環境整建，目前貝殼館1樓中庭及彩虹教堂整建工程已完工，預計今年還會完成星空隧道及馬雅各自行車道整體空間營造，打造更舒適美觀遊憩環境。