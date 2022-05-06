彰化市中央聯合里辦公室旁違建已拆除，先規劃作為停車，方便民眾洽公。（吳敏菁攝）

彰化市中央聯合里辦公室旁違建已拆除，先規劃作為停車，方便民眾洽公。（吳敏菁攝）

彰化市區停車困難，都市又寸土寸金，彰化縣政府再次盤點出新拆違建的空間，變身活化作為停車場，包括彰化市太平街和彰化市中正路二段等，由於周邊就是熱絡的市場和商圈，市民都很期待，也希望繼續尋覓更多空間滿足停車需求。

彰化市太平街的縣有財產商業用地，在縣府補助經費和議會支持之下，新蓋7里聯合辦公大樓，並拆除一旁長期閒置已破爛的宿舍，景觀煥然一新，為了滿足洽公的停車空間需求，規劃停車場。

彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢和議會副縣長許原龍等6日前往會勘，王惠美指出7里聯合辦公室旁只有6米道路，將新建5格收費汽車格和22機車格，工程經費90萬元，減輕民眾無處可停車導致交通壅塞的情狀，將閒置荒廢土地活化達最大效益，後續配合彰化市都市更新計畫或其他專案，美化都市景觀，作最好利用。

彰化市中正路二段，原是「蚵ㄚ仁」用地，日前已拆除違章佔有物，由於緊鄰彰化魚市場、民權市場等，附近地段停車空間需求迫切，縣府決定，土地短期內先作為收費停車格，預計設有小型車15席和機車19席，工程經費約220萬元。

王惠美指出，中正路二段正辦理彰化市都市更新計畫，里長反映，尚未新闢道路的路口會先予保留，方便當地居民進出，長期則配合參與中華段商業區公辦都更。

工務處表示，會持續盤點適合地點作為停車場，之前爭取前瞻核定4座停車場，包含員林市三和公園地下停車場、台鐵彰化車站後站停車場、彰化市延平公園地下停車場及福興鄉停八平面停車場，總工程總經費達11.6億元，完工後共可提供3席大客車格位、897席汽車格位及895席機車格位，預計在2023年起陸續。