猴硐煤礦博物園區是不少遊客來到猴硐的第一站，鄰近共有3處停車場，可提供5台大型車、104台小型車、51台機車停放，但假日車位常一位難求，考量瑞三礦業選煤場9月開放後，可能帶來更多的旅遊人潮，為提高停車場周轉率，新北市觀旅局除擬增設停車場，同時評估既有停車場委外經營的可能性。

觀旅局表示，猴硐煤礦博物園區是猴硐的旅遊資訊中心，園區內的願景館前身為瑞三選煤廠倉庫，館內以文字及影像呈現猴硐煤礦城的歷史風華，附近還有運煤橋、日本神社、金字碑古道及猴硐火車站等景點，雖鄰近有3處停車場，並有路邊臨時停車空間，但每到假日車位仍爆滿。

考量見證台灣礦業興衰史的瑞三礦業選煤場，預計7月完工、9月開放免費參觀，三層樓展覽場館將採一次性對外開放，從在地產業到歷史建築特色，展現選煤廠在猴硐歷史定位，屆時將會吸引更多觀光人潮，觀旅局因此就猴硐山城地形、既有停車場使用現況、猴硐地區周邊道路條件，與相關單位會商交通疏導措施，並委請專業團隊評估增設停車場的可行性，以提高現有停車場周轉率，增加停車量能。

觀旅局觀察，目前3處停車場均開放免費停車，在地居民停放加上遊客車潮導致車位供不應求，因此除擬增設停車場，也會評估停車場採委外經營收費的可行性，盼透過使用者付費方式，能釋出多一點停車位，以減少當地停車位長期不足問題。