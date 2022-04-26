交通部路政司宣布，修正身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點，最快今年5月即可開放特定肢體障礙者得以改裝車報考大型重型機車駕駛執照，落實聯合國身心障礙者權利公約，保障身障者與一般人應有相同的考照權利。

路政司專門委員李昭賢說明，2019年12月31日已先發布「身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點」，在車輛不改裝前提下，開放部分體格體能活動力適當身障者得報考大型重型機車駕照。2021年1月1日起開放身心障礙者得以自備原廠未改裝3輪或自動變速大型重型機車報名考訓。

李昭賢指出，為使更多肢體障礙者能以改裝特製車考領大型重型機車駕駛執照，參考現行普通重型機車改裝型態，大型重型機車油門、煞車系統等操控系統作位置調整、改裝部分，可視為現行普通重型機車改裝的延伸、晉級，同意放寬體格體能合適的身心障礙者，得以自動排檔機車、或改裝、油門煞車系統等操控系統的特製車，參加大型重型機車駕駛訓練及駕駛執照考驗。

交通部表示，將於近期完成修法，新規定上路後，首批先有54人受惠。

李昭賢說，本次開放的大型重型機車改裝油門、煞車系統等操控系統，並不涉及車輛結構改變，民眾可依現行車輛改裝程序，經政府登記合格的汽機車修理業、零件製造業改裝，填具改裝說明書後，提報相關文件由公路監理機關辦理檢驗登錄。

民眾可使用改裝後的大型重型機車，於駕訓班報名訓練及考驗，考驗通過後，公路監理機關會核發有身心障礙註記限駕改裝項目之大型重型機車駕駛執照。