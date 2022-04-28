監察院外交及國防委員會日前巡察國家安全局電訊科技中心，院長陳菊針對政治檔案開放表示，若現階段法令無法開放政治檔案，轉型正義就難以成功，她認為主張公開加害者姓名並非究責、也非報復，而是做到最起碼的正視真相，這樣才能讓族群融合。

監察院今發布新聞稿指出，外交及國防委員會召集人、監察委員賴鼎銘偕陳菊及委員共計14人，25日巡察國家安全局電訊科技中心，國家安全局由陳明通局長率2位副局長及各業管陪同。

監察院稱，陳菊等一行人除聽取國安局及中心各項業務簡報、現地視導科技情報分析產情外，並舉行座談；監委們對於中心現代化設備及電訊情報產製作業，均留下深刻印象。

賴鼎銘於的座談會中指出，這次巡察電訊科技中心本部，著眼於近期中心更新情蒐裝備，同時也想進一步了解國家安全局特別是電訊科技中心對於俄烏戰爭相關情資的掌握狀況。

其他與會的監委們則關注電訊情資處理時效、與盟國間之情資分享、俄烏戰爭對台海情勢之影響、對中國認知作戰之因應作為、可否比照部分國家開發假訊息查證機器人、敵後情報蒐集現況、國家安全局政治檔案開放進度與保存現況、以及國家機密保護法有關「永久保密」規定涉及層面等議題。

針對政治檔案開放一事，陳菊表示，若現階段法令無法開放政治檔案，轉型正義就難以成功，曾看過國史館出版有關美麗島事件史料圖書，內容卻將加害者姓名遮蔽；其實主張公開加害者姓名並非究責、也非報復，而是做到最起碼的正視真相，這樣才能讓族群融合。

陳菊稱，她能體會改革需要時間，對於陳明通有相當大期許，新時代的國家安全局應共同面對真相，如此才能深化民主；現行法令如有不足可檢討修法，否則距離轉型正義目標還是很遙遠。