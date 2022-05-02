內政部消防署災害事故調查委員會今天召開記者會，公布消防員殉職調查報告。（翻攝中央災害應變中心Youtube）

內政部消防署災害事故調查委員會於今（2）日召開彰化喬友百貨火警消防人員殉職調查報告記者會，這也是災調會在消防法修法後首次運作，由召集人內政部次長陳宗彥主持，報告中根據各領域專家意見，針對該起消防員殉職意外，分為立即、短期、中期及長期等4個層次，提出10大面向的改善建議，但災調會強調，調查報告只是避免重蹈覆轍，並非在「究責」。

位於彰化市的喬友百貨大樓，去年6月發生火警意外，共造成4死22傷的悲劇，其中還造成1名消防員殉職。對於這氣消防員殉職事故，災調會召集消防、勞安、職安、建築、法律及消促會等各領域專家進行調查，歷時9個半月，期間共進行2次現勘、4次訪談及9次會議研商，並於今年3月15日完成整份調查報告。

報告中，依據現場影像、現場勘查及相關人物訪談，確認該名消防員殉職原因在於無線電通訊出現斷層，加上現場濃煙，導致彰化縣消防局獲知該名隊員氧氣瓶不足後，嘗試運送救援機制失敗，造成殉職事故發生。

災調會的報告中，共提出10大面向改善建議，內容非別為強化建築管理、加強消防防火管理、精進消防人員培訓、辦理防疫旅館大樓火災跨機關推演或演練、提升大樓火災現場無線電通訊品質、建置消防人員創傷後壓力症候群之諮詢與診治制度、增加消防救災人力、規劃建置防疫旅館火災疏散大量傷病患處置機制、統一建構教學系統及盤點及檢討救災模組之基本配備項目等，並依立即、短期、中期、長期不同層次辦理。

儘管災調會強調，根據報告內容，在這起事故當中，消防員的入室救災人力配置或攜帶的裝備器材都符合相關規範，發生原因除無線電通訊中斷及現場旅館未做到密閉隔間，導致濃煙滲透，造成這起殉職意外，但媒體提出相關究責問題時，召集人陳宗彥還是重申，報告的目的在於提出客觀事實及改善建議，為了重蹈覆徹，而非咎責。

至於災調會是否跟能根據報告中所提之建議，對於相關權責單位進行監督？陳宗彥則是回應，災調會並無監督權限，只能根據客觀事實提出報告，至於監督機制則需透過地方民意機關，另外他表示，這份報告為公告性質，相信對於相關單位「有一定的強度」。

最後有關消防裝備器材的問題，災調會回應，由於此次調查發現事故原因在於無線電在現場出現通訊斷層，因此未來將會購置無線電中繼站，以保持消防員於火場內的通訊能夠暢通，至於能否透過其他裝備來降低消防員在火場中受濃煙影響可視度，災調會則表示會請消防署做後續研究。