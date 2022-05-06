全台首創結合充電功能的智慧充電停車柱。（洪榮志攝）

台南市智慧停車再進化！市府與宏碁智通合作建置的第二代智慧停車柱第一階段491席，6日正式上線；其中，12席停車格更是全台首創結合充電功能的智慧充電停車格位，可提供日益增多的電動車「隨停隨充」服務，明年4月底之前還將建置60席智慧充電停車格位。市長黃偉哲歡迎電動車主於晚間10點後前來充電，可享有免費停車的優惠。

宏碁智通表示，據監理單位統計，去年度台灣純電車的領牌數7276輛，年增率超過14.4％；由於近5年純電車的數量，每年都以倍數成長，除帶動相關產業的發展，也成為建置充電椿的最大推力。

市府交通局長王銘德指出，2018年率先採用促參BOT方式建置的第一期「智慧路邊停車計費系統」，從2019年4月啟用後，不僅建置路段的平均周轉率成長22.6％，連續2年上千份滿意度調查，更獲得高達90％的正面評價，顯示這套系統深受民眾的歡迎。

王銘德指出，為擴大智慧停車的服務範圍，接力推動的「第二期智慧停車BOT案」，除規畫於永華市政中心、高鐵台南站與新興重劃區，再建置2000席智慧停車格外，其中第一階段先行啟用的491格智慧停車柱中，還特別因應純電車的充電需求，先從電動車較常停放的區位中，選出12格建置智慧充電停車柱，提供隨停隨充服務；直到明年4月底前，更將陸續建置60席智慧充電停車格位。

不過，智慧停車充電格位並非電動車專用，為兼顧非電動車的停車權益，充電停車格第1小時仍維持一般停車費率，第2小時起才收取每半小時15元的差別費率，以提高周轉率。至於充電服務則採使用者付費原則，每分鐘收取1元的充電服務費，上線的前3個月還有9折優惠。