台中市教育局推出守護考生安心升學措施，國中三年級學生16日至20日暫停實體課程，會考前一周實施線上教學。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

國中三年級的學生將在21、22日參加國中會考，台中市長盧秀燕6日在防疫記者會宣布，教育局推出守護考生安心升學措施，國中三年級學生16日至20日暫停實體課程，會考前一周實施線上教學，國三學生不需到校，減少染疫風險也省去通勤時間，安心唸書準備升學考試。

盧秀燕指出，隨著疫情持續升溫，校園確診人數不斷增加，教育局已建置遠端教學機制，設置台中市線上教學資源專區，落實防疫不鬆懈，學習不中斷，市府關注升學孩子的需求，國中三年級的學生將參與國中會考，希望讓孩子們安心升學，減少學生接觸感染或遭匡列隔離，減輕學生壓力。

為即時控管校園疫情與校園匡列居隔者防疫需求，市府教育局向中央爭取快篩試劑，昨天起已透過全市5處中心學校發放，截至今天中午為止，已發放279校次、共23552劑快篩試劑，從民眾反映，無論領取的學校，還是發放的中心學校，運作機制相當流暢，還有參與的老師認為「操作起來很簡單，很有效率！」

盧秀燕表示，中央首批給台中市校院使用的快篩試劑為7萬劑，後續台中會持續向中央爭取；另外教育部也已通知台中，大學部分將由教育部直接聯繫處置，市府教育局則負責發放高中職以下校園。

教育局指出，為讓學生安心準備升學，減少在學校接觸感染或遭匡列隔離，會考前一周讓國三生在家線上學習。

今年中投考區國中教育會考試務工作輪由市立豐原高中承辦，報考人數為3萬0805人（台中2萬6695人），分別安排於34個考場學校(台中26個)，試場939間，是全國最大的考區。