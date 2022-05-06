本土疫情飆升，校園防疫亂象頻傳。全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)今日(6)舉行記者會，指出防疫政策計畫趕不上變化，學校既要面對來自中央與地方政府的防疫指令，還得兼顧原本的教學工作，分身乏術，嚴重影響學校正常教學。

全教總提到，連日來接到來自全國各地教育人員陳情，指出目前的校園防疫政策已造成學校現場嚴重困擾，除了地方、中央指令有落差，部分政策朝令夕改、莫衷一是，造成執行時紛擾不斷，部分地方甚至要求學校同仁負擔原本屬於社政與醫療體系的各種任務，負荷已然爆表。

全教總指出，校園防疫共有3大亂象：

一、防疫政策，一國多制：兩年多來，校園防疫政策除了來自中央CDC與教育部，各地方政府又有各自的防疫規定，現在疫情加劇，校園防疫政策鬆緊不一，只會讓學校、師生家長更加無所適從。

二、教師兼辦醫衛社政，疲於奔命：兩年多來，學校同仁除了教學與原有行政，還額外負擔不少防疫業務，現在情況益加誇張，部分地方甚至要求學校老師協助發放快篩至學生家中，即使疫情嚴峻，這也絕非教師工作範圍，全校總要求盡快檢討、釐清權責，讓教師回歸教學本務。

三、反覆停課，線上實體難兼顧：為因應疫情變化，停課標準雖已相應調整，但也造成學校停課、復課輪替速度加快，又要同步兼顧線上與實體，無論人力調度或教學品質，都造成現場極大困擾。

全教總也說，包括「校園快篩劑不足」、「疫調過於繁雜」、「防疫假各自解讀」等，也都造成許多怨言，亟待各主管機關、權責單位積極加以處理。因此呼籲在疫情期間，師生給假應從寬認定，並請各主管機關化繁為簡、減少不必要與重複的報表，並請提供足夠快篩劑給各級學校。

全教總理事長侯俊良指出，在疫情如此嚴峻之際，相信多數國人都願意共體時艱，但學校教育本質仍在教學，目前在兼顧實體與線上教學品質已力有未逮，實不應強加教育人員無限上綱的防疫任務，全教總要求中央與地方主管機關簡化校園防疫作為，減輕學校壓力，也讓師生家長有所依循。

立委林宜瑾說，面對停課、復課的反覆輪迴，很多學校教學組疲於奔命，找不到代課老師，就只能不斷安排正常出勤的老師協助代課，導致教學品質下降。何況在教學人力吃緊的狀況下，部分老師還要協助發放快篩和關懷包，讓教育工作的教學本業大受影響。

林宜瑾提到，面對疫情的衝擊，老師除了要顧好線上教學，還要費神處理防疫業務，教育者身兼防疫送貨員，恐怕會讓兩邊工作都做不好。林宜瑾呼籲中央和地方政府應該要趕快釐清權責、提出解方，減輕學校與教育同仁壓力。