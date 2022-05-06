本土疫情再起，民進黨政府推動快篩實名制，卻再掀國內快篩劑之亂。國民黨立委蔣萬安凌晨在臉書「3問」中央流行疫情指揮中心：為什麼市場快篩供應還是不足？政府徵用快篩試劑目前庫存有多少？什麼時候才能啟用多元管道購買？

蔣萬安認為，當前除應盡快讓民眾能平價、方便取得快篩劑，對於多數尚未施打疫苗學生，防疫武器僅有口罩及快篩，政府應該規劃免費提供快篩試劑給學校，讓家長及學生都能安心、放心。

蔣萬安表示，現今指揮中心防疫政策已逐步轉向「共存」，但快篩劑等防疫物資仍一劑難求；醫療量能緊繃，急診室每天大排長龍，種種相關防疫配套全都慢半拍，到底誰要負責？還是民眾只能自求多福？

蔣萬安質疑，政府4月宣布徵用快篩試劑，目標是每月4000萬劑，兩個星期過去了，為什麼市場快篩供應還是不足？「獨步全球」的快篩實名制上路至今，藥局門前還是大排長龍買不到快篩劑，政府說好的超前部署、國家隊呢？