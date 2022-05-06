苗栗縣國小學童施打新冠疫苗，從6日正式開打，首日安排人數較少的苗栗市新英國小開打，全校99名學生中，有87人符合施打資格，經徵詢家長與學童同意，共有31名學生同意接種，占比3成5，高於全縣國小學童平均的2成2，其餘學校施打排程，將由負責醫療院所與學校協調後依序實施，目前共有5647名學生願意施打，將從下周起實施。
因應國內疫情快速升溫，苗栗縣全縣至5日為止，已有60名國小學童染疫確診，幸好目前尚無出現中、重症狀況，因此，6日開打首日，苗栗縣長徐耀昌特別到場關心學童施打狀況，並叮囑學童們打完回家要避免激烈運動，身體如果出現發燒或是手臂酸痛等副作用，可向校方或是家長反映處置。
苗栗縣6日首日開打學童疫苗，是由苗栗市弘大醫院負責，每位學童接種疫苗劑量為0．25。新英國小校長李淑媛表示，學校從上周就開始學生接種新冠疫苗的準備工作，並印製接種意願調查表，交給學生帶回家裡，與父母親討論後決定，該校是屬森林小學，原本就重視學生獨立思考訓練，所以有許多學生都是自己決定施打與否。
目前全苗栗國小6至11歲的學生共有2萬多人，調查表發出回收統計後，目前同意施打的學童有5647人，約占全部學生的2成2。至於新英國小全校有99名學生，扣除不宜接種的學生後，有87名學童符合施打資格，最後調查結果，共有31名學生原意接種，其中有1名學生已先由家長帶往醫院接種完畢，另有1名學生則希望接種BNT，所以6日首日共有29名學生統一接種。
29名學童中由小1至小6都有，多數學生都說不怕打針，因先前校方在安排學生接種流感疫苗時，也是安排醫療院所到校統一施打，不過，還是有幾位學生太過緊張，在弘大醫院護士的安慰下，都順利完成接種，有學生打完沒多久，就反映手臂已出現腫痛現象，學校校護配合在場醫生、護士隨時監控，一旦有嚴重副作用狀況呈現時，立即介入處置。
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