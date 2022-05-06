苗栗縣6日開打國小學童新冠疫苗，縣長徐耀昌由教育處長葉芯慧陪同前往新英國小關心小朋友施打情況。（謝明俊攝）

苗栗縣6日開打國小學童新冠疫苗，首日在新英國小展開由弘大醫院負責施打，每位學童劑量0．25。（謝明俊攝）

苗栗縣6日開打國小學童新冠疫苗，首先開打的新英國小許多學童自行決定接受接種。（謝明俊攝）

苗栗縣6日開打國小學童新冠疫苗，縣長徐耀昌特別前往新英國小關心小朋友施打情況。（謝明俊攝）

苗栗縣6日在新英國小開打國小學童新冠疫苗，部分學童不免緊張閉眼。（謝明俊攝）

苗栗縣國小學童施打新冠疫苗，從6日正式開打，首日安排人數較少的苗栗市新英國小開打，全校99名學生中，有87人符合施打資格，經徵詢家長與學童同意，共有31名學生同意接種，占比3成5，高於全縣國小學童平均的2成2，其餘學校施打排程，將由負責醫療院所與學校協調後依序實施，目前共有5647名學生願意施打，將從下周起實施。

因應國內疫情快速升溫，苗栗縣全縣至5日為止，已有60名國小學童染疫確診，幸好目前尚無出現中、重症狀況，因此，6日開打首日，苗栗縣長徐耀昌特別到場關心學童施打狀況，並叮囑學童們打完回家要避免激烈運動，身體如果出現發燒或是手臂酸痛等副作用，可向校方或是家長反映處置。

苗栗縣6日首日開打學童疫苗，是由苗栗市弘大醫院負責，每位學童接種疫苗劑量為0．25。新英國小校長李淑媛表示，學校從上周就開始學生接種新冠疫苗的準備工作，並印製接種意願調查表，交給學生帶回家裡，與父母親討論後決定，該校是屬森林小學，原本就重視學生獨立思考訓練，所以有許多學生都是自己決定施打與否。

目前全苗栗國小6至11歲的學生共有2萬多人，調查表發出回收統計後，目前同意施打的學童有5647人，約占全部學生的2成2。至於新英國小全校有99名學生，扣除不宜接種的學生後，有87名學童符合施打資格，最後調查結果，共有31名學生原意接種，其中有1名學生已先由家長帶往醫院接種完畢，另有1名學生則希望接種BNT，所以6日首日共有29名學生統一接種。

29名學童中由小1至小6都有，多數學生都說不怕打針，因先前校方在安排學生接種流感疫苗時，也是安排醫療院所到校統一施打，不過，還是有幾位學生太過緊張，在弘大醫院護士的安慰下，都順利完成接種，有學生打完沒多久，就反映手臂已出現腫痛現象，學校校護配合在場醫生、護士隨時監控，一旦有嚴重副作用狀況呈現時，立即介入處置。