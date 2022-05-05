賴峰偉指示教育處，學校若有學習載具或網路分享器需求，由縣府教育網路中心提供借用，維護學生學習品質。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣截至5日中午，共有18校41班停課。澎湖縣長賴峰偉指示教育處密切注意學生健康，加強通報作業，停課期間以彈性方式進行遠距教學，使學生學習不中斷，同時校園也要進行全面清消，維護學童的身心健康。

澎湖縣政府教育處指出，目前澎湖停課學校包括大專院校（澎科大）1所4班、高中職（馬公高中、澎湖高級海事水產職業學校）2所3班、國中（文光國中、中正國中、西嶼國中）3所3班、國小（沙港國小、文澳國小、中山國小、合橫國小、石泉國小、吉貝國小、中正國小、大池國小）8所27班、幼兒園（西嶼鄉立幼兒園竹灣分班、白沙鄉立幼兒園吉貝分班、中正國小附幼、吉貝國小附幼）4所4班，合計18校41班。

澎湖縣政府表示，學校在停課期間應以彈性方式進行遠距教學，使學生學習不中斷，若有學習載具或網路分享器需求，由縣府教育網路中心提供借用，維護學生學習品質。鑒於疫情擴及校園，賴峰偉也要求各校應確實掌握學生健康狀況，並加強通報作業，做好學校防護工作。

澎湖縣政府表示，為加強防疫、降低校園傳播風險，縣府要求各級學校應備妥額(耳)溫槍、消毒水、肥皂、緊急備用口罩等防疫物資，加強環境及空間清消管理，每日定期針對教室、各學習場域及相關盥洗等常用空間進行衛生清潔及消毒，並視使用情形，增加清潔消毒頻率為2-3次，維持各學習場域及用餐環境通風。