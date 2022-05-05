宜蘭縣今天（5日）新增675名確診個案，累積確診人數達4309人，今天新增的確診者中，學生多達135人，宜蘭縣長林姿妙宣布，國中會考前一周、5月14日至20日國三學生暫停實體課程，以降低染疫的風險，縣府也會補助經濟弱勢學生的午餐，讓孩子專心學習。

宜蘭今天新增675人，其中南澳鄉新增17名個案，學生有135人，教職員有5人，新增全校停課有4校，部分班級停課有17校，累積全縣染疫的學生達657名，教職員有45名，受影響學校達158校。

衛生局長徐迺維指出，學校大部分都還是零星個案，多是在家庭感染造成，但縣內某醫護專科學校增加27人，主要是該校學生多來自外縣市，該校在停課後復課，不少學生因家庭感染，返校後造成該校確診學生增加。

徐迺維指出，另有一所中學有10名確診者，主要為班級爆發群聚，按照以往經驗班級停課或全校停課，可以阻斷感染擴張，儘管學生確診數增加，但「社區還是比學校更危險。」為了避免社區感染造成學校群聚，影響學生考試的權益，因此才決定國三生考前一周暫停實體課程。

教育處長王泓翔表示，5月21、22日是國中會考，5月14至20日國三生暫停實體課程一周，但學校老師須給予學生線上指導跟關懷，如有學生要到校溫書或自學，校方也必須提供協助；暫停實體課程期間請各校協助經濟弱勢同學午餐，經費由縣府補助。