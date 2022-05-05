本土疫情飆增，台灣師範大學宣布，有確診、密切接觸者的課程，授課教師可與學生討論採遠距教學到學期末，期末考則可採線上或實體辦理。政大則同樣讓授課教師以採遠距授課為原則。

台灣師範大學公告，5月4日起，有確診學生或密切接觸者的課程，授課教師可與學生討論後，採遠距教學至學期末，期末考可採線上或實體方式辦理；至於實驗及實作課程仍以實體為原則，但請規劃安全距離的上課方式，師生於實驗室時務必確實戴口罩。

台師大提到，碩博士生學位考試可用視訊方式進行，但仍須依照校內學位授予暨研究生學位考試辦法規定，經系、所務或學位學程事務會議通過，並應全程錄影存檔，而110學年度第2學期論文定稿繳交暨領取畢業證書截止期限為8月31日。

政大表示，因課程教學或防疫需要，經授課教師與選課同學討論後，得採實體與遠距混搭方式進行課程。如仍須維持實體授課，授課教師請務必提供彈性修課方式（同步或非同步遠距教學、社群軟體、交報告或電話討論等），以維護無法到校學生之受教權。期末考試得採線上或實體方式進行。碩博士生學位考試得以視訊方式辦理。