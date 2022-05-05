台南應用科技大學音樂系一年級特教生昨天下午上體育課遭同學痛罵、推擠，甚至被摔倒在地，一旁學生將影片上傳網路，引起公憤，校方今天表示，校安單位第一時間已召集當事學生、授課教師進行了解與輔導，聯繫雙方家長進行後續協調，也嚴厲譴責校園霸凌及暴力行為予以譴責，絕對不容許類似事件再發生。

據了解，這名遭霸凌的特教生有亞斯伯格症和情緒障礙，但同班同學卻經常捉弄他，有學生看不下去，仗義執言「他被霸凌很久了....」，也有學生說，這不是該生跟其他學生第一次發生衝突。

校方了解昨天狀況後回應，昨天下午該班級在上體育課，該名學生疑遭球砸到頭而情緒激動，未料，其他同學目睹他這樣，有人反而更出言嘲諷、挑釁，導致該生情緒失控。

台南應用科技大學強調，對於校園霸凌及暴力行為予以譴責，針對這起事件，校方立即啟動班級輔導，強化學生法治與品格教育，也對相關人等展開輔導，至於後續如何懲處或約束同學不再霸凌該生，校方也強調，目前都在積極研議相關作法。

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