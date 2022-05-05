「日本自民黨青年局」局長小倉將信眾議員所率的訪問團3日抵達台灣，今天上午會見總統蔡英文之前，進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性。

蔡英文總統今在總統府接見日本自民黨青年局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員一行；蔡總統致詞時提到，剛剛接獲通知，有幾位確診，所以有幾位議員無法出席。希望表達她的關心，確診者早日康復。

外交部表示，外交部以「外交泡泡」模式接待訪團，處理包含防疫措施在內的全程照料，並遵照疫情指揮中心的規定及建議，將訪團分為兩組人員，並於訪台期間內進行2次PCR檢測。

外交部指出，今日上午進行第2次PCR檢測，確認其中一名眾議員結果呈現陽性，得知結果後外交部立即啟動緊急應變措施計畫，檢測陽性的成員以及同組人員，已立即暫停接下來在台期間的所有活動，另一組成員因無密切接觸，將持續進行既定行程。

另外交部接待訪團的人員，因與訪賓皆保持社交距離，目前均無異狀。外交部將持續遵照指揮中心的緊急應變計畫，給予訪團照料，並確保我方接觸人員的安全。