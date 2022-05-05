吸金兄弟檔葉佳憲、葉榮標2010年至2017年間，以投資專案「澎湖方案」等計畫，吸引48位民眾入會投資，謊稱年利率可達約28％，不法吸金上億元，直至投資人事後逐漸領不到錢，察覺受騙提告，全案才揭發。葉榮標2020年間已被依非法經營銀行業務罪，判處6年徒刑定讞，而葉佳憲跑路後仍被通緝到案，新北地檢署今依違反銀行法、詐欺取財罪起訴。

檢警調查發現，葉家憲是礎豐事業股份有限公司負責人，他設計出「三五方案」、「二五方案」和「澎湖方案」3種投資方式，並與弟弟葉榮標合謀，在新北、桃園等公司營業處舉辦說明會，吸引48位民眾入會投資，不法吸金高達1億5343萬餘元。

葉式兄弟檔謊稱，民眾若選擇「三五方案」，投資每單位35萬元，並以3年為1期，每投資1單位就可獲取30萬本票一張，月領1萬元利息，投資2單位則可獲得60萬元本票，投資滿3年後就可持本票兌現，年利率高達28.57％。

另外，「二五方案」則是投資每單位25萬元，以15個月為1期，投資3個月可獲得6萬元，可領取5次共30萬元，年利率高達16％；「澎湖方案」則是邀集民眾投資澎湖博弈事業，每單位35萬元，投資1年月領3000元，第2年起每月還可領利息1000元，直到博弈事業完成後，年利息第一年高達10.29％、第二年3.43％。

除了上述方案外，葉佳憲還另向9位民眾誆騙，以購買美國未上市公司股票為由，謊稱公司上市後，可以配股分紅，合計騙取2322萬元。

葉榮標2020年間曾被新北地院依非法經營銀行業務罪，判刑6年，今年2月全案定讞，而跑路多年的葉佳憲被逮後，新北地檢署也依違反銀行法、詐欺取財罪將其起訴。