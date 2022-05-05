國中教育會考即將於5月21日至22日舉辦，為讓考生能夠安心準備考試並降低染疫風險，基隆市長林右昌表示自5月11日至5月20日止，本市國中九年級（含市立綜合高中國中部三年級）學生以進行居家線上教學演練為原則。

今日基隆市新增確診有924例，林右昌表示，其中分別為男性463人、女性461人，確診年齡分布以25-34歲最高，有163人，占比18％，其次是35-44歲，有160人，占比大約17％。另外75歲以上的長者有38人，65-74歲有82人，6歲以下有57人。

有關目前市內專責病房部分，林右昌表示，專責病床總計有191床，目前已收治96床，還有93個空床數，空床率48.7％。其中各醫院收治情形分別是基隆長庚重症9名、中症2名、輕症45名；部立基隆中症4名、輕症27名；三總分院輕症9名。

在全市校園停課的部分，全校停課的有高中職1校、小學3校和幼兒園8間；預防性停課的有高中職1校、國中1校，以及國小1校；部分停班的學校包括高中職9校、國中10校、國小25校以及23間幼兒園，共計165班。

另外針對國中會考，林右昌也提醒考生及家長幾件事，包括考試期間不開放家長陪考、為配合考場學校防疫量測體溫措施，請提早30分鐘以上到達考場。進入考場學校，請全程佩戴口罩，除用餐及飲水外，請勿將口罩拿下，用餐時請保持安全的社交距離，並且切勿交談。