中央今宣布快篩陽等同確診，對此，新北市長侯友宜表示，中央宣布居家隔離、自主防疫、居家檢疫可作為快篩陽視同確診個案，但還需要醫事人員確認，樂見中央跨向一小步，但面對PCR確診量能越來越多，負擔越來越重，醫事人員面對大量採檢承受壓力與責任，目標還是要轉在中重症及收治的確診個案，才是應有方向。

侯友宜說，雖然中央跨出一小步，最後那一大步，還有賴中央快速訂定相關辦法，把快篩陽視同確診個案，不只侷限目前這三類，應放寬更多對象，以減輕醫事人員壓力。

對於新北市連續兩天確診破萬，數字沒有太大差距，是否和PCR量能採檢有關，是否到量能採檢已到天花板？侯友宜說，新北還有量能可採檢，與破萬無關，針對前端PCR採檢，運作已經修改，昨天已公佈會觀察這幾天變化，面對未來PCR量能確實可以掌握，目前量能是夠的。

針對國中會考將登場，針對確診居家隔離的會考生，新北應變措施？侯友宜說，面對即將登場的國中會考，現階段已經啟動，學校可以因為需求讓國三學生在家啟動線上教學，學校會進行評估，一有需求就啟動，請國三要學測的同學安心，學校已依需要啟動線上教學；新北市並有備用考場。

至於國防部打算投入兵力支援北北基桃接關懷電話，侯友宜說，國防部說要支援新北30名替代役，目前還沒到。