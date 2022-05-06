台北市上演「匡人之亂」！台北市議員戴錫欽指出，近期有不少補習班家長陳情，4月底小孩的幼兒才藝補習班同班學童被通報確診，家長接獲教育局及業者通知，只要上超過1節課就是密切接觸者，沒想到居隔結束後，竟「拿不到居隔單」，導致班上家長無法提供居隔證明請假。對此教育局回應，若個案有實際居隔事實，後續將由教育局視個案情形補發居隔通知書給家長。

戴錫欽調閱資料發現，4月20日到5月3日，衛生局及教育局對於「密切接觸者」的認定是「曾共同上課超過1節課，或未戴口罩共處超過15分鐘」；但衛生局只對於高中職以下學校、幼兒園的同班師生認定為密切接觸者，全都會被匡列。

戴錫欽指出，補習班的同班師生，衛生局則不一定全匡列，要視各行政區健康中心的疫調人員對於教育局所提報的各補習班接觸者清冊「疫調心證」。

戴錫欽說，教育局為避免學習環境的染疫情況擴大，要求各補習班業者通知家長，若符合密切接觸者要件，就要居家隔離，導致衛生局與教育局對於匡列對象有認知差異而「雙標」，民怨連連。

戴錫欽表示，市府自5月3日起，授權給教育局「疫調、匡列及開立居隔單」權力，但能否溯及既往？教育局只能幫戶籍台北市的補習班學生開居隔單，其他縣市戶籍的學生怎麼辦？

戴錫欽提到，截至5月3日，教育局接獲補習班師生為確診者，共480家補習班，合計共603位確診者，「接觸者清冊」共造冊603份，迄今衛生局及教育局仍無法說明，多少人未被匡列？根本沒有重新調查過去「漏匡列名單」，未被匡列的師生及家長，成為被市府選擇性遺忘的受害人。

對此，教育局說，為防止病毒擴散，教育局接獲通報學生確診時，第一時間會請學校、補習班、社團等相關單位進行接觸者的造冊，提供衛生局進行疫調匡列，為加速行政作業流程，5月3日起匡列居隔工作已由衛生局委託授權教育局、學校處理。

至於是否溯及既往及外縣市個案如何認定，教育局指出，若個案有實際居隔事實，後續將由教育局視個案情形補發居隔通知書給家長。