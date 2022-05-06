台北市衛生局稍早表示，北市內湖區某醫院自4月29日起，陸續有工作人員及住院病人因同住家人確診而進行快篩及PCR採檢陽性確診，據悉，該醫院為中國附醫，截至5日共有14名病患、3名陪病者及4名醫護工作人員確診。

衛生局表示，截至今晚，該院已進行確診病患、非確診病患及工作人員分艙分流、服務降載、落實院內感染管制措施及員工、監測病患症狀與加強環境清消。

衛生局說明，該醫院並無專責病房，確診病患發生在收治長期慢性病患病房，主要分布在不同層樓的2個病房，有醫療人員因家人確診，自行快篩後陽性，再進行PCR採檢發現確診，又有一名工作人員也是如此，之後再發現有病患染疫，「一個一個冒出來」，醫院開始進一步擴大採檢，發現有不少人確診。

衛生局指出，最初是從家人確診得到訊息，「誰傳誰很難有定論」，是否有院內感染，需專業判斷及客觀的資料如基因定序等判斷。