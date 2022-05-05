由於新北國王5日下午新增1名球員與1名隊職員確診(累計3球員與1隊職員)，由於3日練球期間全隊都跟這兩人接觸成為密切接觸者，必須進行「3+4」防疫隔離，所以國王6日主場遭遇夢想家，以及8日作客迎戰富邦勇士兩戰都告延期，其中國王與富邦勇士之戰確定延到18日進行，目前本周僅剩6日下午5點富邦出戰攻城獅、7日下午2點30分領航猿遭遇夢想家兩場比賽要打。

『P. LEAGUE+ 今日（05/05）公佈新北國王因下午新增1球員及1隊職員確診，而05/03因為練球全隊均和這2位確診者為密切接觸者（密切接觸者目前快篩均為陰性），需進行「3天隔離及4天自主防疫」，因此，05/06 G86 福爾摩沙台新夢想家 vs 新北國王、05/08 G90 新北國王 vs 台北富邦勇士的2場比賽，新北國王將未達聯盟規定最低出賽人數「本土球員至少7人與外籍球員至少1人」標準，聯盟因而公告這2場比賽延賽。

關於復賽日期，05/06 G86 福爾摩沙台新夢想家 vs 新北國王將另行宣佈，05/08 G90 新北國王 vs 台北富邦勇士， 將改至05/18 19:00於台北和平籃球館進行。』